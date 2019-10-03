Очереди и неработающие траволаторы: как открылись станции Фрунзенского радиуса

В Петербурге 3 октября начали работу станции метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». Своими впечатлениями поделились первые пассажиры.

Петербуржцы в своих оценках разделились. Недовольные отметили скромное оформление и пока не запущенные траволаторы. На станции «Проспект Славы» из четырех работает лишь резервный — на подъем.

«На спуск траволаторы не работают. Я спросил у работников метро, когда их запустят, мне ничего не ответили», — рассказал корреспонденту Gazeta.SPb мужчина с тростью.

Интернет и сотовая связь на новых станциях пока не ловят. Но это ожидаемо. На то, чтобы обеспечить выход в сеть, обычно нужно время.

Положительное впечатление новые станции оставили у тех, кто от метро требует только одного — возить из одной точки в другую.

«Это ведь не музей. Это транспорт. Мне все нравится. Главное, что оно меня довезет туда, куда мне надо. А, как это выглядит, неважно», — отметила одна из первых пассажирок станции «Проспект Славы».

На каждой из станций в первые часы работы скопились очереди в кассы. Большинство из них приехали за коллекционными жетонами. Ровно в 17:00 в метро открыли продажу коллекционных жетонов в блистерах. Они посвящены станциям Фрунзенского радиуса и электродепо «Южное». Тираж новых жетонов ограничен.

Напомним, станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» должны были открыть в сентябре. Однако из-за недочетов решено было запустить их в тестовом режиме. Все замечания конролирующих органов устранены. Станции получили положительное заключение Ростехнадзора и разрешение на ввод в эксплуатацию.

Ожидается, что новыми станциями ежедневно будут пользоваться более 900 тыс. пассажиров. Большинство из них — жители «Колпино».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что открытие новых станций метро посетил губернатор Петербурга Александр Беглов.