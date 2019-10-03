В Петербурге открыли станции Фрунзенского радиуса: GazetaSPb публикует фото

Торжественная церемония состоялась у станции «Проспект Славы».

Обо всем сообщает корреспондент GazetaSPb, который находится сейчас на месте событий. У новой станции собрались как простые жители, так и представители власти. Об отпуске даже позабыл губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Несмотря на то, что петербуржцы не верили, что «Шушары», «Проспект Славы» и «Дунайская» все-таки заработают, но это свершилось.

Корреспондент отмечает, что внутрь станции «проспекта Славы» пока не пустили людей – там находятся сотрудники Смольного и о чем-то говорят между собой.

«Ничего официального снаружи не было. Официальная часть прошла внутри, без простых жителей»,

— передает Дарья.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге запустят новые автобусы до станции метро «Шушары».