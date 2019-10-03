В Петербурге запустят новые автобусы до станции метро «Шушары»

В Петербурге запустят новые автобусы до станции метро &#171;Шушары&#187;
Автобус отправится в путь сегодня. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

На четверг также запланировано открытие Фрунзенского радиуса.

Обо всем сообщает сегодня, 3 октября, пресс-служба СПб ГУП «Пассажиравтортранс». Новые автобусы начнут ходить в этот четверг – они будут проделывать путь от станции метро «Шушары» до Оборонной улицы. Первый автобус поедет в 16:40 от конечной остановки в Колпинском районе. Также автобус №197 теперь будет ходить до станции Фрунзенского радиуса – его маршрут продлили в связи с открытием «Шушары».

Напоминаем, что торжественная церемония состоится в пять часов вечера. Сразу три станции, «Дунайская, «Шушары» и «Проспект Славы», заработают. Горожане не очень-то верят обещаниям – ими их «кормят» довольно давно. В последний раз власти обещали, что Фрунзенский радиус доведут до ума к началу сентября.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Петербурге запланировано открытие станций Фрунзенского радиуса. Пессимистов и оптимистов оказалось поровну, а в комментариях люди упражняются в юморе.

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