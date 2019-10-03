В Петербурге запланировано открытие станций Фрунзенского радиуса

Местные жители скептически относятся к новости – они не верят, что наконец заработают новые станции.

Новостью поделился ГУП «Петербургский метрополитен» в своем сообществе во «Вконтакте». Сотрудники репостнули опрос, в котором спрашивают: верят ли горожане в том, что сегодня, 3 октября, свои двери откроют станции «Шушары», «Дунайская» и «Проспект Славы». Пессимистов и оптимистов оказалось поровну, а в комментариях люди упражняются в юморе.

«С учетом того, что их еще в 2010 году собирались открыть, то пора бы»,

— пишет один из пользователей.

«Я думаю, что обманут и не откроют. Почему-то так. Верю, конечно, в лучшие. Все ждут открытия»,

— переживает петербурженка.

Напоминаем, что станции Фрунзенского радиуса обещали довести до ума к началу сентября. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, который тогда выполнял обязанности главы города, заверил, что лучше переждать какое-то время.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что «Подорожники» с новым дизайном поступят в продажу к открытию новых станций метро.