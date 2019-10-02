«Подорожники» с новым дизайном поступят в продажу к открытию новых станций метро

&#171;Подорожники&#187; с новым дизайном поступят в продажу к открытию новых станций метро
К покупке будут доступны брелки и карты "Подорожник". Фото: pixabay

На новых станциях петербургского метрополитена можно будет приобрести «Подорожник». Речь идет о станциях «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». Их откроют 3 октября.

Новые проездные будут доступны уже в первый день работы станций. Как сообщили в СПб ГКУ «Организатор перевозок», на станциях Фрунзенского радиуса можно карточки с обновленным дизайном.

Стоимость карты «Подорожник» составит 60 рублей, брелок будет стоить дороже — 100 рублей.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что по «Подорожнику» можно будет доехать до Соснового Бора. Петербуржцы смогут доехать до дальнего направления со скидкой. Презентация новых маршрутов состоялась 23 сентября.

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