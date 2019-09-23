По «Подорожнику» можно будет доехать до Соснового Бора

По &#171;Подорожнику&#187; можно будет доехать до Соснового Бора
В ходе презентации будет объявлено о расширении использования проездного билета "Подорожник". Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Новые автобусы маршрутом между Сосновым Бором и Петербургом представят в понедельник, 23 сентября, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

Власти Ленобласти проведут презентацию новых автобусов по маршруту Петербург — Сосновый Бор во дворе Дома правительства Ленобласти. В ходе презентации будет объявлено о расширении использования проездного билета «Подорожник» на нескольких автобусных маршрутах в регионе. Так, с помощью «Подорожника» можно будет расплатиться в автобусе между Петербургом и Сосновым Бором.

Губернатор региона Александр Дрозденко также примет участие в мероприятии. Начало презентации запланировано на 14:00.

Ранее GazetaSPb сообщала, что с Васильевского острова пропадут 15 коммерческих маршрутов.

Транспортная реформа в Петербурге приведет к тому, что к июлю следующего года в Василеостровском районе останется всего пять коммерческих маршрутов, которые переведут на социальные.

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