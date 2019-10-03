К открытию станций Фрунзенского радиуса выпустили коллекционные жетоны

В кассы метрополитена поступят коллекционные жетоны. Выпуск посвящен открытию новых станций Фрунзенского радиуса и электродепо «Южное».

Новые жетоны без блистера будут продавать на станциях «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». Стоимость жетонов составит 45 рублей, сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

В блистерах коллекционные жетоны поступят в продажу вечером 3 октября. Приобрести их можно на всех станциях с 17:00. Стоимость их– 390 рублей за каждый вид.

«Тираж новых коллекционных жетонов ограничен», — уточнили в метрополитене.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» откроют 3 октября в 17:00. Все недочеты, как сообщили в пресс-службе администрации губернатора Петербурга, устранили. В тестовом режиме станции проработали 1 октября. Разрешение на ввод в эксплуатацию получено.