Открытие новых станций Фрунзенского радиуса состоится 3 октября

Открытие новых станций Фрунзенского радиуса состоится 3 октября
Три станции “фиолетовой линии” “Проспект Славы”, “Шушары” и “Дунайскую” начали строить в 2013 году. Фото: Мойка78

Три новые станции Фрунзенского радиуса метрополитена откроют для жителей Петербурга в четверг вечером, 3 октября.

Открытие новых станций Фрунзенского радиуса, «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары», ожидается 3 октября в 17:00, сообщает пресс-служба администрации губернатора Петербурга Александр Беглова.

Согласно данным Смольного, все недочеты по строительству объектов были устранены. Об этом стало известно во вторник, 1 октября, в ходе тестового режима работы станций. Заключение о соответствии нового участка «фиолетовой ветки» проектной документации было выдано Ростехнадзором. Помимо этого, было получено разрешение на ввод в эксплуатацию.

Отмечается, что церемония открытия участка Фрунзенского радиуса состоится на станции «Проспект славы».

Ранее GazetaSPb сообщала, что Ростехнадзор одобрил станции Фрунзенского радиуса.

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