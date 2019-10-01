Ростехнадзор одобрил станции Фрунзенского радиуса

Северо-Западное управление Ростехнадзора разрешило открытие станций Фрунзенского радиуса. Однако точная дата начала работы по-прежнему неизвестна.

Станции фиолетовой ветки «Шушары», «Дунайская» и «Проспект Славы», по итогам проверки, соответствуют всем требованиям и нормативам. Среди прочего, были проверены системы безопасности, в том числе, антитеррористическая система, вентиляционное оборудование, системы водоснабжения и водоотведения.

Несмотря на заключение о соответствие станций, выданное Ростехнадзором, дата их запуска остается неизвестной. Однако на сайте петербургского метрополитена в расписании появились часы работы новый станций метро. Правда, на данный момент, они прописаны бледным шрифтом.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в вестибюле станции метро «Удельная» проведут капитальный ремонт.