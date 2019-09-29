Вестибюль станции метро «Удельная» капитально отремонтируют

Вестибюль станции метро &#171;Удельная&#187; капитально отремонтируют
На станции петербургского метро "Удельная" проведут капитальный ремонт. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге на станции метрополитена «Удельная» будет проведен капитальный ремонт вестибюля и наклонного хода, сообщается на сайте госзакупок.

На станции петербургского метро «Удельная», расположенную на севере «синей» ветки, проведут капитальный ремонт. ГУП » Петербургский метрополитен объявил о конкурсе на разработку соответствующей документации проекта.

В ведомстве отметили, что подрядчик должен будет разработать проект капитального ремонта вестибюля и наклонного хода станции метро. Заявку на конкурс можно подать с 27 сентября до 24 октября.

Работы оцениваются в 15 млн 94 тыс. 645 рублей. На данный момент не сообщается о срока выполнения проекта, а также начала и окончания самого капремонта станции. Предполагается, что станция будет закрыта на время ремонтных работ.

Ранее GazetaSPb сообщала, что УФАС отменило итоги конкурса на проектирование коричневой ветки метро.

вестибюль капитальный ремонт метро удельная
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Таллине и Стокгольме почтили память жертв крушения парома «Эстония»
Возле трассы «Кола» в Ленобласти обнаружили тело убитого мужчины
Жители Петербурга хотят прожить хотя бы до 85 лет
СМИ обвинили Зеленского в оскорблении правительства Германии
Вестибюль станции метро «Удельная» капитально отремонтируют
Врачи рассказали о полезных для сердца продуктах
Частный дом в Мурино тушили почти час
В МЧС уточнили, что курить на балконах можно