Вестибюль станции метро «Удельная» капитально отремонтируют

В Петербурге на станции метрополитена «Удельная» будет проведен капитальный ремонт вестибюля и наклонного хода, сообщается на сайте госзакупок.

На станции петербургского метро «Удельная», расположенную на севере «синей» ветки, проведут капитальный ремонт. ГУП » Петербургский метрополитен объявил о конкурсе на разработку соответствующей документации проекта.

В ведомстве отметили, что подрядчик должен будет разработать проект капитального ремонта вестибюля и наклонного хода станции метро. Заявку на конкурс можно подать с 27 сентября до 24 октября.

Работы оцениваются в 15 млн 94 тыс. 645 рублей. На данный момент не сообщается о срока выполнения проекта, а также начала и окончания самого капремонта станции. Предполагается, что станция будет закрыта на время ремонтных работ.

Ранее GazetaSPb сообщала, что УФАС отменило итоги конкурса на проектирование коричневой ветки метро.