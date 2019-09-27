УФАС отменило итоги конкурса на проектирование коричневой ветки метро

УФАС отменило итоги конкурса на проектирование коричневой ветки метро
УФАС рассмотрел жалобу на конкурс по проектирование коричневой линии. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Петербургское УФАС приостановило конкурс на работы по разработке проекта участка Красносельско-Калининской линии метрополитена от станции «Казаковская» до станции «Сосновая поляна». Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Комиссия антимонопольного ведомства признала жалобу АО «Метрогипротранс» обоснованной. Организация обратила внимание на то, что победитель конкурса «Ленметрогипротранс» был выбран неправомерно.

Жалоба поступила 19 сентября и была рассмотрена 26 числа.

Напомним, что начальная стоимость контракта составляла 990 млн рублей. Победитель конкурса снизил её до 734 млн.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в вагонах петербургского метрополитена обновили схему подземки. На них отсутствует коричневая линия, а также станции оранжевой ветки «Театральная» и «Горный институт».

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УФАС отменило итоги конкурса на проектирование коричневой ветки метро
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