Участок коричневой ветки петербургского метро спроектируют за 743 млн рублей

Участок коричневой ветки петербургского метро спроектируют за 743 млн рублей
Подрядчик должен до августа 2023 года определить продолжительность строительства новой ветки метро и составить календарный план. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В ходе аукциона, проводимого Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры нашли подрядчика, спроектирующего участок от «Казаковской» до «Сосновой поляны».

Изначально стоимость контракта на проектирование и инженерной подготовки составляла 990 млн рублей. Однако компания «Ленметрогипротранс», которая в итоге и стала исполнителем, снизила установленную максимальную стоимость до 743 миллионов. Заявку единственного конкурента, московской компании «Метрогипротранс», комиссия отклонила.

Как сообщает DeltaNews, проектируемый участок Красносельско-Калининской линии включает в себя четыре станционных комплекса: «Брестская», «Улица Доблести», «Петергофское шоссе», «Сосновая поляна». Общая протяженность участка немногим меньше 8 километров.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о вагонах метро, которые называют «боингами».

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Участок коричневой ветки петербургского метро спроектируют за 743 млн рублей
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