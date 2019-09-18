Участок коричневой ветки петербургского метро спроектируют за 743 млн рублей

Подрядчик должен до августа 2023 года определить продолжительность строительства новой ветки метро и составить календарный план. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Подрядчик должен до августа 2023 года определить продолжительность строительства новой ветки метро и составить календарный план. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В ходе аукциона, проводимого Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры нашли подрядчика, спроектирующего участок от «Казаковской» до «Сосновой поляны».

Изначально стоимость контракта на проектирование и инженерной подготовки составляла 990 млн рублей. Однако компания «Ленметрогипротранс», которая в итоге и стала исполнителем, снизила установленную максимальную стоимость до 743 миллионов. Заявку единственного конкурента, московской компании «Метрогипротранс», комиссия отклонила.

Как сообщает DeltaNews, проектируемый участок Красносельско-Калининской линии включает в себя четыре станционных комплекса: «Брестская», «Улица Доблести», «Петергофское шоссе», «Сосновая поляна». Общая протяженность участка немногим меньше 8 километров.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о вагонах метро, которые называют «боингами».