В метрополитене Петербурга рассказали о вагонах, которые называют «боингами»

Сейчас такие вагоны курсируют между станциями метро "Петроградская" и "Московская". Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Сейчас такие вагоны курсируют между станциями метро "Петроградская" и "Московская". Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Пассажирам петербургской подземки рассказали в ГУП «Петербургский метрополитен», почему некоторые вагоны имеют название «боинг».

Сотрудники метрополитена в Северно столице прозвали «боингами» лишь один тип вагонов из-за его необычной формы крыши и маски вагона. сообщении пресс-службы метро говорится, что «вагоны модели 81-540.1/541.1 имеют нестандартный, по сравнению с базовой моделью 81-717.5/714.5, кузов». Также из-за применения в этих вагонах системы принудительной вентиляции в салонах, на крыше нет «черпаков», которые присутствуют на сотальных вагонах.

Помимо этого, для «боингов» являются характерными закругления на кузове, а внутри вагона находятся два ряда прямоугольных светильников.

Вагоны-«боинги» были спроектированы в 1997 году на завод «Вагонмаш» в городе на Неве. Сейчас такие вагоны курсируют медку станциями метро «Петроградская» и «Московская».

Ранее GazetaSPb сообщала, что в петербургском метро увеличат число вагонов.