В петербургском метро увеличат число вагонов

На 4-й и 5-й линии петербургского метрополитена («Правобережной» и «Фрунзенской-Приморской» соответственно) увеличат число вагонов.

На оранжевой ветке количество вагонов увеличат до семи, на фиолетовой ветке вагонов для перевозки пассажиров станет восемь.

Все работы по усовершенствованию составов будут закончены до 20 сентября 2019 года, сообщается на сайте ГУП «Петербургский метрополитен».

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что врачи с вакциной от гриппа вышли на дежурство к метро и торговым центрам Северной столицы. Каждый желающий может получить вакцину от гриппа в мобильном прививочном пункте. Процедура проводится бесплатно, при себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис.