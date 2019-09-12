Врачи с вакциной от гриппа вышли на дежурство к метро и ТЦ Петербурга

У станций метрополитена Северной столицы появились мобильные прививочные пункты. Получить вакцину от гриппа может любой желающий.

Пункты расположены не только у метро, но и рядом с торговыми центрами. Как сообщили в комитете по здравоохранению, работа осуществляется по определенному графику.

В комитете также отметили, что медработники откажут в уколе тем, кто пришел с температурой или обострением хронического заболевания. Прививка делается бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в Роспотребнадзоре рассказали о важности вакцинации перед беременностью. А также напомнили, что беременность не является противопоказанием к прививкам.