В Роспотребнадзоре рассказали о важности вакцинаций перед беременностью

Беременность не является противопоказанием к прививкам, однако обычно в первом триместре вакцинацию не проводят. Фото: pixabay.com

Беременность не является противопоказанием к прививкам, однако обычно в первом триместре вакцинацию не проводят. Фото: pixabay.com

Специалисты Роспотребнадзора напомнили о важности своевременной вакцинации перед беременностью.

Беременность не является противопоказанием к прививкам, однако обычно в первом триместре вакцинацию не проводят. В случае, если эпидемическая обстановка все-таки требует вакцину, введение допустимо.

О вакцинации против кори следует задуматься за 3-6 месяцев до беременности. В случае заболевания в период беременности повышаются риски преждевременных родов и мертворождения. Кроме того нужна вакцинация против краснухи, которая часто становится причиной выкидышей, и вакцина против эпидемического паротита, который также может навредить плоду.

Специалисты также отмечают, что до наступления беременности стоит сделать прививку против ветряной оспы и от гепатита.

Категорически нельзя вакцинировать беременных женщин против туберкулеза, менингококковой инфекции, кори, краснухи, паротита (КПК), ветряной оспы, брюшного тифа.

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