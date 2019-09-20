В Петербурге обновили схему метро: коричневой ветки на них нет

На сайте метрополитена пока еще висит старая "версия" схемы. Фото: ГУП "Петербургский метрополитен".

На сайте метрополитена пока еще висит старая "версия" схемы. Фото: ГУП "Петербургский метрополитен".

В вагонах поездов петербургского метрополитена появились новые карты метро. Теперь на них не отображают «ожидаемые» станции.

В список исчезнувших попала коричневая ветка (Красносельско-Калининская линия). Кроме того, на схеме больше нельзя увидеть станции «Театральная» и «Горный институт», которые являются продолжением оранжевой ветки (Правобережной).

Как объясняют в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен», это связано с тем, что на схемах решили оставить только достроенные и введенные в эксплуатацию станции. Две проектирующиеся «оранжевые» станции планируют открыть не раньше 2022 года. Открытие Красноселсько-Калининской линии и вовсе назначено на 2027 год.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о поступившем суд обращении с просьбой об окончании преследования обвиняемой по делу о теракте в метро.