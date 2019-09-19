Суд просят прекратить уголовное преследование обвиняемой по делу о теракте в метро

В Московский окружной военный суд поступило ходатайство о прекращении уголовного преследования Шохисты Каримовой. Она проходит одной из обвиняемых по делу о теракте в метро Петербурга.

С ходатайством в суд обратился адвокат Каримовой Виктор Дроздов. Он утверждает, что в материалах дела, направленных в суд, отсутствует постановление о возбуждении уголовного дела под номером, который указан в обвинительном заключении, пишет «Коммерсантъ».

Адвокат заявил, что уголовное преследование должно быть прекращено из-за «отсутствия факта законного возбуждения дела».

Напомним, в деле о теракте в метро Петербурга фигурируют 11 человек. Их обвиняют в участии в террористическом сообществе, содействии террористической деятельности и незаконном изготовлении и обороте взрывных устройств. Никто из обвиняемых вину не признал.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Московский окружной военный суд продлил арест 11 обвиняемых в теракте в метро до 12 ноября.