Суд продлил срок ареста фигурантам дела о теракте в метро Петербурга

Московский окружной военный суд (МОВС) продлил арест 11 обвиняемых в теракте в метро Петербурга до 12 ноября.
Судья Андрей Морозов заявил, что суд учел данные о личности фигурантов дела, являющихся гражданами других стран. Обвиняемые могут скрыться от суда и продолжить заниматься незаконной деятельностью, добавил он.
Представитель гособвинения Надежда Тихонова выразила просьбу продлить заключение по стражу всем подсудимым в ходе слушаний. Защита подсудимых выступила категорически против этого, а одна из обвиняемых — Шохиста Каримова — расплакалась и назвала обвинение фальсификацией.
«Все это чистая подстава. Пусть мои слова дойдут президенту Путину», — говорит Каримова.
Арест всех подсудимых продлен до 12 ноября, передает «Росбалт».
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что обвиняемой в теракте в метро Петербурга стало плохо в суде. На выездное заседание Московского военного окружного суда по делу о теракте в петербургском метро вызвали скорую. Одной из обвиняемых стало плохо.