Суд продлил срок ареста фигурантам дела о теракте в метро Петербурга

Теракт в петербургском метро на станции "Технологический институт" Фото: соцсети

Теракт в петербургском метро на станции "Технологический институт" Фото: соцсети

Московский окружной военный суд (МОВС) продлил арест 11 обвиняемых в теракте в метро Петербурга до 12 ноября.

Судья Андрей Морозов заявил, что суд учел данные о личности фигурантов дела, являющихся гражданами других стран. Обвиняемые могут скрыться от суда и продолжить заниматься незаконной деятельностью, добавил он.

Представитель гособвинения Надежда Тихонова выразила просьбу продлить заключение по стражу всем подсудимым в ходе слушаний. Защита подсудимых выступила категорически против этого, а одна из обвиняемых — Шохиста Каримова — расплакалась и назвала обвинение фальсификацией.

«Все это чистая подстава. Пусть мои слова дойдут президенту Путину», — говорит Каримова.

Арест всех подсудимых продлен до 12 ноября, передает «Росбалт».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что обвиняемой в теракте в метро Петербурга стало плохо в суде. На выездное заседание Московского военного окружного суда по делу о теракте в петербургском метро вызвали скорую. Одной из обвиняемых стало плохо.