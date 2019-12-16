Обширный циклонический вихрь откладывает зиму в Петербурге

Зима не торопится в Петербург. Фото: pixabay

Зима не торопится в Петербург. Фото: pixabay

Сегодня, 16 декабря, Северная столица остается во власти обширного циклонического вихря, сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook-аккаунте.

Синоптик рассказал, что циклонический вихрь принесет в Петербург массы влажного и теплого атлантического воздуха. Облачная погода не спешит покидать город. В течение дня пройдет мокрый снег с дождем.

Температура воздуха за окном в Петербурге составит от 1 до 3 градусов тепла, превысив общий температурный фон на 5-6 градусов. В Ленобласти ожидается от 0 до 3 градусов.

Южный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти в течение дня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дорожники Ленобласти перешли на усиленный режим работы из-за непогоды.