Дорожники Ленобласти перешли на усиленный режим работы из-за непогоды

Дорожники Ленобласти перешли на усиленный режим работы из-за непогоды
Водителей просят соблюдать скоростной режим.Фото: Lenobl.ru

Дорожные службы Ленобласти будут работать в усиленном режим из-за снегопада.

В ближайшие два дня в Ленобласти ожидается сильный мокрый снег, а температура воздуха будет колебаться -4 градусов по Цельсию ночью до +3 градусов днем.

Планируется, что на региональные трассы выйдут порядка 400 единиц спецтехники, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Во избежание гололедицы дороги обрабатываются специальной песчано-соляной смесью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь на 28 октября в Ленобластим выпал первый снег. В связи с этим дорожники призывают водителей переходить на зимнюю резину.

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