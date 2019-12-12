Дорожники Ленобласти перешли на усиленный режим работы из-за непогоды

Дорожные службы Ленобласти будут работать в усиленном режим из-за снегопада.

В ближайшие два дня в Ленобласти ожидается сильный мокрый снег, а температура воздуха будет колебаться -4 градусов по Цельсию ночью до +3 градусов днем.

Планируется, что на региональные трассы выйдут порядка 400 единиц спецтехники, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Во избежание гололедицы дороги обрабатываются специальной песчано-соляной смесью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь на 28 октября в Ленобластим выпал первый снег. В связи с этим дорожники призывают водителей переходить на зимнюю резину.