В Ленобласти выпал снег. Водителей призывают переходить на зимнюю резину

В ночь на 28 октября в Ленобласти выпал первый снег. В связи с этим дорожники призывают водителей переходить на зимнюю резину.

Утром в понедельник от наледи очистили почти 400 километров проезжей части и обочин в Ленобласти. Кроме этого, с трасс убрано 127 деревьев, поваленных сильными порывами ветра, сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе дорожного комитета.

В ближайшие ‪два дня‬ ожидается сильный мокрый снег и похолодание до -6 градусов.

ГКУ «Ленавтодор» призывает участников дорожного движения быть внимательнее.

Отметим, что в Ленобласти дороги этой зимой будут обрабатывать жидким солевым раствором. Новые комплексы для приготовления противообледенительного раствора получили четыре района. Оборудование установили на базах дорожных предприятий, которые обслуживают региональные трассы в Кингисеппском, Кировском, Выборгском и Ломоносовском районах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на дорогах Петербурга за ночь образовался гололед. Автомобилисты сетуют на заторы и повышенную аварийность.