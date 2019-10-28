Гололед поставил Петербург в утренние пробки

На дорогах Петербурга за ночь образовался гололед. Автомобилисты сетуют на заторы и повышенную аварийность.

Загруженность дорог, по данным сервиса «Яндекс.Пробки» составляет пять баллов, однако на отдельных участках скорость не превышает 5 км/час. Водители массово жалуются на гололед и предлагают отмечать 28 октября день жестянщика.

«Жутко скользко утром было на Светлановском перед улицей Веденеева», — рассказала очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

ДТП замечены на Заводском проспекте, Софийской улице, у площади Восстания, на Кушелевской дороге, Дунайском путепроводе, на КАД и еще ряде трассе.

Главными причинами аварий, по словам автомобилистов, стали скользкие дороги и летняя резина.

«Не бывает жутко скользко. Бывают неподходящие скорость и резина», — отметил петербуржец.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала о ДТП на трассе «Скандинавия». Утром 28 октября на 83-м километре автодороги опрокинулся грузовик.