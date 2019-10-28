На автодороге «Скандинавия» опрокинулся грузовик, службы расчищают дорогу от 23 тонн щебня

На трассе А-181 «Скандинавия» в Ленобласти произошло ДТП с грузовым автомобилем. В результате произошедшего движение транспорта организовано через поселок Первомайское выборгского района.

Сегодня утром, 28 октября, на 83-м километре федеральной автодороги опрокинулся грузовик. Как сообщил ФКУ Упрдор «Северо-Запад», из кузова машины высыпалось 23 тонны щебня.

Движение транспорта по трассе в обе стороны перекрыто. К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники ГИБДД. В настоящее время проезжую часть расчищают от щебня.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пассажирах скоростного поезда «Аллегро», которых развезли по районам Петербурга. Автобусы были организованы из-за задержки составов.