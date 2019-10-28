Пассажиров опоздавшего поезда «Аллегро» развезли по домам в Петербурге

Пассажиров опоздавшего поезда «Аллегро» развезли в разные районы Северной столицы. Для жителей было выделено два автобуса.

Поезд прибыл в Петербург в ночь с воскресенья на понедельник, с 27 на 28 октября, с задержкой в 57 минут. Как сообщил в СПб ГУП «Пассажиравтотранс», состав привез жителей из Хельсинки.

Поезд задержали на территории Финляндии по техническим причинам. В результате закрытия метро была организована доставка пассажиров.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что поезд насмерть сбил мигранта. Трагическая авария произошла в Ленинградской области. Машинист заметил пешехода на железнодорожных путях, после чего пытался привлечь его внимание сигналами, однако тот на звуки не реагировал.