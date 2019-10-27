Поезд насмерть сбил мигранта в Ленобласти

Машинист заметил пешехода, одна тот не отреагировал на сигналы поезда.

Трагедия произошла вечером 26 октября: товарный поезд со щебнем сбил пешехода в капюшоне. Как рассказали в полиции, авария произошла около восьми часов вечера, погиб гражданин Узбекистана.

Мужчина работал на стройке неподалеку и возвращался вечером из магазина. Машинист утверждает, что заметил погибшего и подал несколько сигналов, однако тот на них не среагировал. Тогда водитель применил срочное торможение, однако было уже поздно.

Столкновение произошло на железнодорожной ветке неподалеку от села Новогорелово и Волхонского шоссе. Погибшему было 42 года, он скончался на месте от полученных травм.

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