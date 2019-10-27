Двое отсталых детей препарировали мать в присутствии полупьяного отца

Жестокое убийство женщины произошло в Санкт-Петербурге ночью на 27 октября.

Этой ночью в Петербурге произошло жесткое убийство: 12-летний мальчик вырезал внутренние органы своей матери, в то время как его брат близнец поливал ее кипятком. Полиция выложила в сеть видео с места преступления, на кадрах которого запечатлены острые предметы, которыми и было совершено убийство, по мнению следствия.

Когда сыновья издевались над матерью, отец находился дома, он был в нетрезвом состоянии. Он позвонил своим родителям, которые и вызвали полицию. Сотрудники полиции на месте преступления обнаружили пинцет, нож, шампур и фонарь. Предположительно, один из братьев поливал убитую кипятком, в то время как второй ее препарировал.

Семья давно находилась на социальном учете, так как оба ребенка признаны умственно отсталыми. На данный момент правоохранители выясняют детали произошедшего.

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