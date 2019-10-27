Двое отсталых детей препарировали мать в присутствии полупьяного отца

Двое отсталых детей препарировали мать в присутствии полупьяного отца
Выясняются обстоятельства и детали произошедшего. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Жестокое убийство женщины произошло в Санкт-Петербурге ночью на 27 октября.

Этой ночью в Петербурге произошло жесткое убийство: 12-летний мальчик вырезал внутренние органы своей матери, в то время как его брат близнец поливал ее кипятком. Полиция выложила в сеть видео с места преступления, на кадрах которого запечатлены острые предметы, которыми и было совершено убийство, по мнению следствия.

Когда сыновья издевались над матерью, отец находился дома, он был в нетрезвом состоянии. Он позвонил своим родителям, которые и вызвали полицию. Сотрудники полиции на месте преступления обнаружили пинцет, нож, шампур и фонарь. Предположительно, один из братьев поливал убитую кипятком, в то время как второй ее препарировал.

Семья давно находилась на социальном учете, так как оба ребенка признаны умственно отсталыми. На данный момент правоохранители выясняют детали произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что петербурженка отбилась от насильника с ножом в подъезде дома на Дунайском.

Жестокое убийство санкт-петербург
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