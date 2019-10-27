Петербурженка отбилась от насильника с ножом в подъезде на Дунайском

Вчера утром неизвестный напал на девушку, но та не растерялась и дала отпор.

Субботним утром в одном из подъездов дома номер 14/1 на Дунайском проспекте неизвестный пытался изнасиловать девушку, угрожая ножом. Молодая 24-летняя петербурженка не растерялась и дала преступнику отпор.

Встретивший активное сопротивление мужчина замешкался и скрылся с места преступления. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию, сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские разыскивают злоумышленника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что в Подмосковье задержан молодой человек 25 лет, его подозревают в убийстве обоих родителей.