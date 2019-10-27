В расправе над родителями подозревают жителя Воскресенска

Дело в ближайшее время направят в суд. Фото: Pixabay

Дело в ближайшее время направят в суд. Фото: Pixabay

По подозрению в жестоком убийстве родителей задержан 25-летний житель подмосковного Воскресенска.

Следователи задержали молодого человека после того, как были найдены тела мужчины 52 лет и женщины 44 лет, которые скончались от множества нанесенных им колото-резаных ран 25 октября.

Подозревается сын погибших, на допросе он признался в совершении данного преступления, сообщила сотрудница СК Ольга Врадий. Также она рассказала, что по главной версии, молодой человек совершил убийство, когда находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи намерены в скором времени направить в суд ходатайство об избрании наказания преступнику.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что делом о смерти мальчика в Артеке займется СКР.