В расправе над родителями подозревают жителя Воскресенска

По подозрению в жестоком убийстве родителей задержан 25-летний житель подмосковного Воскресенска.
Следователи задержали молодого человека после того, как были найдены тела мужчины 52 лет и женщины 44 лет, которые скончались от множества нанесенных им колото-резаных ран 25 октября.
Подозревается сын погибших, на допросе он признался в совершении данного преступления, сообщила сотрудница СК Ольга Врадий.
Также она рассказала, что по главной версии, молодой человек совершил убийство, когда находился в состоянии алкогольного опьянения.
Следователи намерены в скором времени направить в суд ходатайство об избрании наказания преступнику.
Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что делом о смерти мальчика в Артеке займется СКР.