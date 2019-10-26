Делом о смерти мальчика в Артеке займется СКР

Делом о смерти мальчика в Артеке займется СКР
Предстоит новое расследование. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

К начальнику Следственного комитета России обратились родители умершего мальчика, Александр Бастрыкин распорядился передать дело в центральный аппарат ведомства.

Глава СКР Александр Бастрыкин получил сообщение от родителей погибшего ребенка, они просили более тщательного расследования смерти сына, так как испытывают недоверие к экспертам, работающим в регионе.

Бастрыкин в свою очередь поддержал инициативу и заверил, что делом займется центральный аппарат ведомства и будет проведено непредвзятое расследование, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Мальчик, отдыхавший в крымском Артеке скончался в больнице в Ялте от пневмонии 11 октября этого года через несколько часов после госпитализации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что Следственный комитет выложил видео с места масштабной аварии в Алтайском крае.

Александр Бастрыкин артек скр
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