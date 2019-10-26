Следственный комитет выложил видео с места аварии на Алтае

На месте трагедии работают сотрудники комитета. Фото: стоп-кадр из видео СК РФ по Алтайскому краю

На месте трагедии работают сотрудники комитета. Фото: стоп-кадр из видео СК РФ по Алтайскому краю

Видеозапись с места утренней масштабной аварии в Алтайском крае опубликовал местный Следственный комитет.

На кадрах видны сильные повреждения столкнувшихся транспортных средств, разлетевшиеся по сторонам части микроавтобуса. Сотрудники СК исследуют местность, осматривают автомобили и ведут съемку.

Столкновение, унесшее жизни восьми человек, произошло сегодня утром в Топчихинском районе Алтайского края. На 74 километре трассы Барнаул — Рубцовск приблизительно в 8 часов утра легковой автомобиль Nissan выехал на встречную и влетел в автомобиль Fiat Ducato. В обоих салонах находилось в сумме 16 человек.

Шесть пассажиров скончались на месте, еще один в машине скорой, и восьмой погибший умер в больнице.

Ведется расследование.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила о ДТП с микроавтобусом, произошедшем в Алтайском крае.