Восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Алтайском крае

Восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Алтайском крае
Выясняются обстоятельства ДТП. Фото: Pixabay

В Топчихинском районе Алтайского края произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибли восемь человек.

Участниками случившегося стали микроавтобус и минивэн. Транспорты «встретились» около 7:50 по местному времени на 74 км автодороги Барнаул — Рубцовск. Водитель, управляющий автомобилем марки Nissan Presage, выехал на полосу встречного движения, где врезался в машину Fiat Ducato. Всего в автомобилях было 16 человек.

Как сообщает «ТАСС», шестеро скончались от полученных травм на месте происшествия, один — в карете скорой помощи, еще один — в Калманской ЦРБ.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства и причины аварии.

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