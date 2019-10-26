Из-за пожара в Калифорнии сотни тысяч домов могут остаться без электричества

Из-за пожара в Калифорнии сотни тысяч домов могут остаться без электричества
Меры профилактики потребовались из-за стихийных лесных пожаров. Фото: Pixabay

В Калифорнии множество жителей могут остаться без электроснабжения в своих домах. Соответствующие меры спровоцировали стихийные лесные пожары, которые произошли в регионе.

В нескольких штатах уже введен режим ЧС, а также производится эвакуация жителей особо опасных районов. Как сообщает компания Pacific Gas and Electric в своем Twitter, сегодня, 26 октября, около 850 тыс. потребителей будут отключены от электричества.

Жителей оповестили о возможных изменениях. Отключения проводятся в профилактических целях.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пожаре в Ломоносовском районе. Спасатели тушили полыхающий сарай.

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