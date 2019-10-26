Пожарные потушили полыхающую стену сарая в Ломоносовском районе

Пожарные потушили полыхающую стену сарая в Ломоносовском районе
Причины возгорания не сообщаются. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Ломоносовском районе Ленобласти спасатели тушили сарай. Возгорание произошло сегодня ночью, 26 октября, в деревне Черемыкино.

Информация о пожаре поступила около трех часов ночи, к месту происшествия направили два расчета огнеборцев. На участке горела стена сарая, пламя охватило площадь в 5 квадратных метров.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по региону, потушить возгорание удалось к 3:36. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о дорожно-транспортном происшествии с легковушками. У одной из машин полностью разбита передняя часть. О случившемся рассказали очевидцы в одной из групп социальной сети «ВКонтакте».

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