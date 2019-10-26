Иномарка разбила перед в ДТП на пустой Свердловской набережной

Иномарка разбила перед в ДТП на пустой Свердловской набережной
Причины ДТП устанавливаются. Фото: vk.com/spb_today

Сегодня ночью, 26 октября, на перекрестке Свердловской набережной и Арсенальной улицы произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что у одного из легковых автомобилей полностью разбита передняя часть.

Причины и обстоятельства столкновения не приводятся. В комментариях пользователи социальной сети «ВКонтакте» удивляются, как две машины могли попасть в ДТП на пустых ночных улицах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о школьницах в состоянии алкогольного опьянения, которые нападали на местных жителей. Все про изошло во Владимире.

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