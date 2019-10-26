Во Владимире пьяные школьницы напали на четырех женщин и ребенка

Уголовное дело возбуждено по факту покушения на грабеж группой лиц по предварительному сговору, в двух случаях - сопряженное с насилием. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Уголовное дело возбуждено по факту покушения на грабеж группой лиц по предварительному сговору, в двух случаях - сопряженное с насилием. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Во Владимире две пьяные школьницы напали на пятерых местных жителей. В отношении несовершеннолетних возбуждено уголовное дело.

Агрессивная активность девочек 15 и 16 лет продолжалась около часа сегодня утром, 26 октября. Вначале подруги набросились на девочку, которая шла в школу. Они схватили ребенка за волосы, повалили на дорогу, после чего отобрали у нее мобильный телефон и деньги. Затем несовершеннолетние нападали на четырех женщин, пытаясь похитить у них сумки.

Как сообщает региональное следственное управление СК РФ, подруг удалось задержать по горячим следам. Оказалось, что младшая является воспитанницей детского дома. В учреждении отметили, что подросток уже 16 раз сбегала и состояла на учете.

Одну из них арестовали, вторую – передали матери.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что мадридская полиция обнаружила труп, пролежавший в квартире 15 лет.