В Испании нашли мумифицированное тело, пролежавшее 15 лет в квартире

Сотрудники правопорядка Мадрида обнаружили в одной из квартир мумифицированное тело 78-летней женщины, скончавшейся как минимум 15 лет назад.

Личность умершей смогли опознать. Со слов соседей, в последний раз они видели женщину живой в сентябре 2004 года. Как сообщает Mundo со ссылкой на правоохранительные органы, местные жители чувствовали неприятный запах из жилища, однако полиция игнорировала их заявления.

В квартиру удалось попасть с помощью пожарного. Спасатель забрался в дом через одно из окон, труп был найдено в ванной. Предположительно, тело мумифицировалось из-за повышенной влажности в комнате.

По предварительным сведениям, смерть наступила от естественных причин.

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