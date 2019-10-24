Джулия Ванг продемонстрировала свое мужское тело

Джулия Ванг продемонстрировала свое мужское тело
Джулия теперь мужчина. Фото: https://www.instagram.com/thomas__winsor/

Победительница одного из сезонов «Битвы экстрасенсов» настаивает на том, что она – не женщина.

Об этом стало известно сегодня, 24 октября. Обо всем Джулия Ванг, которая просит называть себя Томас Визор, поведала в Instagram-аккаунте. Он выложил фотографию, на котором виден голый торс, явно принадлежащий мужчине. Телезвезда отметил, что не собирается менять пол на мужской, так как он уже мужчина и его все устраивает. Томас подчеркнул, что не является трансгендером.

Напоминаем, что до этого Джулия Ванг посвятила своему полу целый пост в социальной сети. Она написала, что родилась с синдромом Морриса, из-за которого врачи не смогли определить, кто она – мальчик или девочка. Они провели корректирующую операцию «в сторону девочки». Теперь Джулия сдала анализы и поняла, что она на самом деле Томас.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Джулия Ванг прокомментировала слухи о смене пола.

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Джулия Ванг продемонстрировала свое мужское тело
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