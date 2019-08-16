Джулия Ванг прокомментировала слухи о смене пола

Джулия Ванг прокомментировала слухи о смене пола
Ванг рассказала всю правду о себе. Фото: https://vk.com/midnight_rose666

Экстрасенс призналась, что генетически является мужчиной, но операция делать не собирается.

Об этом стало известно сегодня, 16 августа. Победительница «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг написала в социальной сети «Вконтакте», что родилась мужчиной, но из-за синдрома Морриса она выглядит как женщина. При этом звезда телешоу заверила, что ТНТ заставлял ее одеваться определенным образом ради рейтингов. Теперь Джулия просит называть ее Томасом, экстрасенс также кардинально сменила имидж – она носит мужскую одежду и говорит о себе в мужском роде.

После этого СМИ начали писать о том, что звезда собирается менять пол. Джулия Ванг опровергла эти слухи в своем Instagram-аккаунте – она заявила, что «мужчина для того, чтобы быть мужчинами, пол менять не нужно».

Также она попросила прекратить рекламировать провальное шоу, скорее всего, имея в виду «Битву экстрасенсов».

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что победительница «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг заявила, что она – мужчина.

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Джулия Ванг прокомментировала слухи о смене пола
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