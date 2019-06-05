Победительница «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг заявила, что она – мужчина

Ванг рассказала всю правду о себе. Фото: https://vk.com/midnight_rose666
Ванг рассказала всю правду о себе. Фото: https://vk.com/midnight_rose666

Она также призналась, что у нее сидром Морриса.

Об этом популярная участница «Битвы экстрасенсов» рассказала на своей странице во «Вконтакте». Джулия Ванг попросила называть ее Томас и относится к прошлому ее имиджу как к образу. Она уверяет, что отрастить волосы и одеваться в сексуальные наряды ее заставляли продюсеры шоу на ТНТ. Они уверяли Ванг, что так она будет намного интересна зрителю.

«Мальчик из Освенцима никому не нужен. Так что это мое лицо, извините меня за него»,

— написала экстрасенс.

«Да, я похожа на мальчика, с детства подвергалась унижениям и травле, пыталась мимикрировать. Мой врожденный уровень тестостерона намного выше положенного. У меня есть нюансы в генетике»,

— призналась она.

Подписчики Ванг давно заметили, что их любимица сменила имидж – она начала одеваться в мужские костюмы и состригла новые волосы. Свое решение Ванг объяснила тем, что ей надоело притворяться в угоду телеканалу.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Милонов хочет, чтобы закрыли популярное шоу «Битву экстрасенсов».

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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