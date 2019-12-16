Смольный приобрел почти 50 квартир для льготников

Льготники переедут в новые квартиры в 2021 году. Фото: pixabay

Льготники переедут в новые квартиры в 2021 году. Фото: pixabay

Петербургский Комитет имущественных отношений заключил с ООО «Альтернатива» несколько госконтрактов на покупку социальных квартир для льготников.

Как сообщает ведомство, в ноябре текущего года КИО провел аукционы, по итогам которых были заключены госконтракты. Всего Петербург закупит 46 квартир на общую сумму в 125 миллионов рублей. Из них 39 квартир отдадут детям-сиротам.

Квартиры площадью от 33 до 42 квадратных метров закупаются в строящихся в Пушкинском районе домах. Их введут в эксплуатацию в конце следующего года. Льготники получат свое жилье лишь летом 2021-го, после их распределения жилищным комитетом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что владельцы комнат в петербургских коммуналках получат налоговые льготы.