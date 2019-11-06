Владельцы комнат в петербургских коммуналках получат налоговые льготы

Власти Петербурга работают над исключением неэффективных льгот и заменой их на более качественные и действующие. Так, с 2020 года владельцам комнат в коммунальных квартирах облегчат жизнь, предоставив льготы по налоговому вычету.

Оптимизация налоговой системы в регионе обсуждалась на совещании в Смольном. Губернатор Петербурга Александр Беглов также принял участие в совещании. Сейчас закон запрещает регистрировать комнаты в коммуналках как отдельный объект недвижимости.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что электрички в Ленобласти подешевели на 90% для льготников. Теперь, с 1 ноября, и пенсионеры, и другие льготные категории граждан смогут ездить на пригородных поездах, оплачивая всего 10% от стоимости билета.