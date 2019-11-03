Электрички в Ленобласти подешевели на 90% для льготников

С начала ноября льготные категории граждан, проживающие в Ленинградской области, получили право на 90-процентную скидку на проезд в электричках, сообщают в АО «СЗППК».

До этого момента пенсионеры могли оплачивать 15% от стоимости проезда, а другие льготники — 11%. Теперь, с 1 ноября, и пенсионеры, и другие льготные категории граждан смогут ездить на пригородных поездах, оплачивая всего 10% от стоимости билета.

Добавим, что к льготной категории граждан можно отнести людей, проработавших в тылу в годы ВОВ, ветеранов труда, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, пенсионеров, а также женщин, старше 55 лет и мужчин, достигших возраста 60 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что проезд в областных электричках может подешеветь.