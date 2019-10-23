Проезд в областных электричках может подешеветь

Проезд в областных электричках может подешеветь
Льготникам снизят стоимость проезда в электричках. Фото: pixabay

Поправки в Социальный кодекс были приняты депутатами Законодательного Собрания в Ленинградской области. Так, проезд на электричках подешевеет для льготных категорий граждан в регионе.

У проживающих в Ленобласти льготников с 1 ноября появится возможность платить за проезд в электричках не 15%, а 10% от полной стоимости билета. В финансово-экономическом обосновании к документу говорится, что такие меры обойдутся бюджету в этом году в 53 млн рублей.

Проезд будет уменьшен для ветеранов труда и военной службы, тружеников тыла, жертв политических репрессий и пенсионеров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на ноябрьские праздники запустят сдвоенные «Ласточки» из Петербурга в Великий Новгород.

Сдвоенная «Ласточка» будет перевозить пассажиров в Петербург и Великий Новгород в период ноябрьских праздников. Изменится также порядок посадки и высадки пассажиров.

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