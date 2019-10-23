На ноябрьские праздники запустят сдвоенные «Ласточки» из Петербурга в Великий Новгород

На период длинных выходных в начале ноября (с 1 по 4 ноября) количество вагонов пригородных поездов из Санкт-Петербурга будет увеличено.

Как сообщает пресс-служба РЖД, сдвоенная «Ласточка» будет перевозить пассажиров в Петербург и Великий Новгород в период ноябрьских праздников. Изменится также порядок посадки и высадки пассажиров.

Так, 1 ноября в Великий Новгород отправится сдвоенный поезд № 7103.

2 ноября из Санкт-Петербурга отправится сдвоенный состав № 7101. В обратном направлении поезда пойдут № 7102 и № 7104.

3 и 4 ноября по маршруту Санкт-Петербург – Великий Новгород — поезд № 7101, и в обратном направлении — № 7104.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что первая «Ласточка» до Кузнечного отправится в пятницу.