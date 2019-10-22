Первая «Ласточка» до Кузнечного отправится в пятницу

Ласточка в Кузнечное будет следовать от Финляндского вокзала. Фото: ОЖД

Ласточка в Кузнечное будет следовать от Финляндского вокзала. Фото: ОЖД

Новая скоростная Ласточка» 25 октября отправится в первый рейс по маршруту «Санкт-Петербург — Кузнечное — Санкт-Петербург». Поезд покинет платформу в 10:30.

Скоростной поезд будет следовать от Финляндского вокзала и делать остановки на станциях «Девяткино», «Токсово», «69 км», «Сосново», «Лосево», «Громово», «Приозерск».

Запуск первого рейса посетят губернатор Ленобласти Александра Дрозденко, начальник Октябрьской железной дороги Владимир Голоскоков и гендиректора АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» Виталий Григорьев, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Кузнечное станет одиннадцатым направления в Ленинградской области, до которого следуют скоростные электропоезда.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 1 ноября между Петербургом и Псковом запускают дополнительные поезда «Ласточка».