Между Петербургом и Псковом запустят ночные «Ласточки»

Между Петербургом и Псковом с 1 ноября запускают дополнительные скоростные поезда «Ласточка». Курсировать они будут в ночное время.

Поезда №815/816 будут работать в ежедневном режиме. Выезд из Петербурга назначен на 23:30. Обратный поезд из Пскова будет следовать с 22:40 до 2:10, сообщили в «Октябрьской железной дороге».

«Продажа билетов на данные поезда уже открыта. Стоимость проезда зависит от времени, оставшегося до отправления поезда, и спроса пассажиров на выбранный рейс», — уточнили в ОЖД.

Запустить ночные «Ласточки» было решено из-за высокого спроса на направления Петербург-Псков.

Сейчас по этому маршруту курсируют три пары поездов. Они отправляются в утреннее, дневное и вечернее время.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Ласточка» из Петербурга в Москву на месяц стала дешевле.