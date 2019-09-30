«Ласточка» из Петербурга до Москвы станет дешевле

Билет в октябре будет стоит 1 тысячу рублей.

Об этом стало известно сегодня, 30 сентября. Обо всем сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД». Теперь из Санкт-Петербурга до Москвы и обратно можно будет доехать всего за тысяч рублей. Такую цену установили на один месяц – с 1 по 31 октября 2019 года.

Уточняется, что речь идет о билете в экономическом классе обслуживания. Бизнес-класс обойдется более чем в два раза дороже – 2,5 тысячи рублей. При этом будут действовать скидки для студентов и пенсионеров – 30%, а если купить сразу билет туда-обратно, то можно сэкономить 20%.

Напоминаем, что их можно приобрести в кассах на вокзалах, а также на официальном сайте и в приложении «РЖД».

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что пенсионеры могут получить купить билеты на поезд за полцены. Билет за полцены в купейные вагоны поездов дальнего следования пенсионеры могут приобрести в период с 30 сентября по 2 октября. В сообщении РЖД отмечается, что скидка не распространяется на дополнительные услуги.