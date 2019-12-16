Матч СКА и ЦСКА на «Газпром Арене» ограничит движение транспорта

Движение транспорта на улицах Петербурга перекроют 19 декабря. Ограничения связаны с проведением матча СКА и ЦСКА на «Газпром Арене».

Хоккеисты встретятся в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Стартовый свисток будет дан в 20:00 по петербургскому времени.

Часть улиц будет перекрыта с 00:00 до 24:00, сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Для автомобилей закроют улицу Савина, набережную Гребного канала, Крестовский проспект, Южную и Северную дороги, а также Велосипедную и Теннисную аллеи. О зонах и направлении ограничений водителей уведомят дорожные знаки.

С 17:00 до 24:00 движение будет прекращено по улице Рюхина, Яхтенной улице от Савушкина до Приморского проспекта и Приморскому проспекту от Бегловой улицы до Яхтенной.

На отдельных участках с полуночи до полуночи будет введен запрет остановки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что СКА проведет матч с ЦСКА в черно-красной форме. Дизайн её разработан специально для «Русской классики»