Матч СКА и ЦСКА на «Газпром Арене» ограничит движение транспорта

Матч СКА и ЦСКА на &#171;Газпром Арене&#187; ограничит движение транспорта
Матч пройдет на "Газпром Арене". Фото: ФК "Зенит"

Движение транспорта на улицах Петербурга перекроют 19 декабря. Ограничения связаны с проведением матча СКА и ЦСКА на «Газпром Арене».

Хоккеисты встретятся в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Стартовый свисток будет дан в 20:00 по петербургскому времени.

Часть улиц будет перекрыта с 00:00 до 24:00, сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Для автомобилей закроют улицу Савина, набережную Гребного канала, Крестовский проспект, Южную и Северную дороги, а также Велосипедную и Теннисную аллеи. О зонах и направлении ограничений водителей уведомят дорожные знаки.

С 17:00 до 24:00 движение будет прекращено по улице Рюхина, Яхтенной улице от Савушкина до Приморского проспекта и Приморскому проспекту от Бегловой улицы до Яхтенной.

На отдельных участках с полуночи до полуночи будет введен запрет остановки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что СКА проведет матч с ЦСКА в черно-красной форме. Дизайн её разработан специально для «Русской классики»

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