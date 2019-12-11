Хокеисты СКА наденут новую форму на матч с ЦСКА на «Газпром Арене»

Хоккейный клуб СКА представил новую форму, разработанную специально для «Русской классики». Команда сыграет с ЦСКА на «Газпром Арене» 19 декабря.
Форма изготовлена в непривычном для «армейцев с Невы» цвете. Для игрового свитера выбран черный с добавлением элементов красного — логотипа СКА, широких полос на рукавах и вороте.
«Экипировка – шлемы, краги, шорты и гамаши – также выполнены с сочетанием черного и красного цветов», — сообщает пресс-служба СКА.
Номера игроков на рукавах изображены в увеличенном виде и, как и на спине, обведены белым контуром. На груди будет размещен шеврон с логотипом мероприятия.
После матча форма будет подписана хоккеистами и выставлена на продажу. Вырученные средства направят Петербургскому детскому хоспису. Болельщики также смогут приобрести на матче реплики формы.
Матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА пройдёт в Петербурге на футбольной арене «Газпром Арена» 19 декабря. Начало встречи в 20:00 по местному времени.